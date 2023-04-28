Олег Браташ возглавил «Ладу», Десятков вошел в тренерский штаб

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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев сообщил об изменениях в руководстве и тренерском штабе клуба.
Он заявил, что клуб согласовал кандидатуру Олега Браташа на пост главного тренера команды. Также в тренерский штаб вошел Павел Десятков. Спортивным директором «Лады» станет Рафик Якубов.
«Подписание контрактов ожидается пятого мая. Контракты у всех на два сезона. Мои полномочия также продлены на два года», — приводит слова Чеботарева пресс-служба клуба.
Ранее «СЭ» сообщал, что в Тольятти могут перейти несколько игроков системы СКА.
13 апреля «Лада» была включена в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24.