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Сегодня, 09:09

«Лада» объявила об уходе Браташа с поста главного тренера команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
Олег Браташ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ покинул свой пост, сообщает пресс-служба тольяттинцев.

Контракт с 58-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Браташ возглавлял тольяттинский клуб с мая 2023 года. В прошедшем сезоне «Лада» вышла в плей-офф КХЛ, где уступила в первом раунде «Авангарду» (1-4 в серии).

В текущем розыгрыше FONBET Чемпионата КХЛ команда с 23 очками занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ после 24 матчей.

В ближайшем матче исполнять обязанности главного тренера «Лады» будет Павел Зубов, ранее входивший в штаб Браташа. 16 ноября тольяттинцы дома примут «Металлург».

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
Олег Браташ

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