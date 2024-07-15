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Сегодня, 13:04

«Лада» объявила об уходе Шумакова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Лады» Сергей Шумаков покинул команду, сообщает пресс-служба тольяттинцев.

У 31-летнего хоккеиста истек контракт. Сообщается, что он продолжит карьеру в другом клубе.

«Благодарим Сергея за плодотворное сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшем», — говорится в сообщении тольяттинцев.

Шумаков выступал за «Ладу» со старта сезона-2023/24. Он набрал 27 (15+12) очков в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф хоккеист не отличился результативными действиями в трех играх.

Источник: ХК «Лада»
Сергей Шумаков
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
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