«Лада» отправила пакет документов для вступления в КХЛ

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев заявил, что клуб отправил в КХЛ пакет документов с гарантиями для участия в чемпионате следующего сезона.

«Финансовые гарантии были нами отправлены. Весь пакет содержит в себе документы, подтверждающие структуру клуба согласно регламенту, — цитирует Чеботарева ТАСС. — Это первая команда, детско-спортивная школа, существующая у нас на 10 возрастов. Также это документы о наличии у нас соответствующего спортсооружения, мы предоставили договор на прошлый сезон и согласие арены на продление этого договора на следующий сезон».

По словам генерального директора «Лады» финансовые средства у клуба есть на три сезона, а не на один. Также в КХЛ предоставили информацию относительно продажи билетов и маркетинговой составляющей, весь пакет получился из порядка 17 позиций.

Чеботарев отметил, что «Лада» предоставила гарантии по техническому усовершенствованию своей арены. Дворец «Лада-Арена» был построена в 2013 году и вмещает 6,2 тысяч зрителей.

«Есть определенные вопросы к спортсооружению по его техническому оснащению. Но под это дело выделены бюджетные средства, мы предоставили гарантии, что эти средства будут получены и направлены на доведение арены до требуемого состояния. Речь идет о закупке бортов, системы «видеогол», — сказал Чеботарев.

1 ноября 2022 года «Лада» подала официальную заявку на возвращение в КХЛ. Клуб выступал в лиге с 2008 по 2010 год, а затем с 2014 по 2018. Команда была исключена из КХЛ в 2018 году по решению совета директоров.