«Лада» отыгралась с 1:4 в матче против магнитогорского «Металлурга» в Кубке губернатора Челябинской области

«Лада» обыграла «Металлург» из Магнитогорска на Кубке Губернатора Челябинской области — 5:4 ОТ.

Тольяттинцы уступали со счетом 1:4 по ходу встречи, но сумели отыграться и вырвать победу в овертайме.

За «Ладу» отличились Сергей Шумаков, Никита Попугаев (дважды), Иван Романов и Владислав Червоненко. За «Металлург» заброшенными шайбами отметились Данил Гололобов, Семен Кошелев, Никита Коростелев и Данила Юров.

Кубок губернатора Челябинской области

«Лада» (Тольятти) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:4 ОТ (0:3, 2:1, 2:0, 1:0)

Голы: Гололобов — 2, 5:55 — 0:1. Кошелев — 2 (Коростелев), 8:22 — 0:2. Коростелев — 1 (бол., Дронов, Кошелев), 12:22 — 0:3. Шумаков — 2 (Лисов, Березин), 21:41 — 1:3. Юров — 1 (Коробкин, Минулин), 29:31 — 1:4. Попугаев — 1 (буллит), 33:34 — 2:4. Романов — 2 (бол., Шумаков, Аноховский), 42:05 — 3:4. Червоненко — 1 (Булычев, Семин), 50:33 — 4:4. Попугаев — 2, 62:05 — 5:4.

Вратари: Трушков — Судницин.

Штраф: 10 — 8.

Судьи: Мисюрь, Раминг.

24 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 519 зрителей.