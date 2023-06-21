«Лада» подписала форварда Шумакова

Нападающий Сергей Шумаков стал игроком «Лады».

Как сообщает пресс-служба клуба, односторонний контракт заключен сроком на один сезон.

Шумаков — воспитанник «Трактора» и свою профессиональную карьеру начал в 2009 году в молодежной команде «Белые Медведи». В дальнейшем нападающий выступал за «Белых Тигров», «Сибирских Снайперов», «Зауралье», «Сибирь», ЦСКА, «Авангард» и «Автомобилист», а также ненадолго съездил в АХЛ, проведя первую половину сезона-2018/19 в «Херши Бэрс» и «Спрингфилд Тандербердс».

Прошлый сезон Шумаков начинал в «Тракторе», но зимой пополнил состав минского «Динамо». Суммарно 30-летний форвард провел за обе команды 29 матчей в КХЛ и набрал 5 (2+3) очков.

В общей сложности в КХЛ нападающий сыграл 538 матчей и заработал 290 (139+151) баллов за результативность при показателе полезности «+62».