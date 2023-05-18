«Лада» подписала контракты с защитниками Минеевым и Семиным

«Лада» объявила о подписании контрактов с двумя игроками.

Клуб заключил двустороннее соглашение на два сезона с защитником Максимом Минеевым и односторонний контракт на два сезона с защитником Владиславом Семиным.

Минеев начинал сезон-2022/23 в КХЛ в составе «Барыса», за который отыграл 2 матча, также сыграл в 2 матчах за фарм-клуб команды — «Номад». Затем 25-летний хоккеист перешел в ВХЛ и выступал за «Сокол», с которым дошел до финала Кубка Петрова. В 26 матчах регулярного чемпионата на его счету 29 (7+22) очков. В 23 матчах плей-офф Минеев набрал 16 (3+13) очков.

25-летний Семин тоже начинал сезон-2022/23 в КХЛ в «Барысе», за который сыграл в 2 матчах и не набрал очков. После защитник вернулся в «Рубин». В 42 матчах регулярного чемпионата на его счету 11 (4+7) очков. В 15 матчах плей-офф защитник набрал 7 (4+3) очков. В составе тюменского клуба Семин стал обладателем Кубка Петрова в 2022 году.