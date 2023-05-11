«Лада» подписала защитников Глухова и Кривоножкина и вратаря Захарова

«Лада» заключила контракты с тремя игроками.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, клуб подписал однолетний контракт с защитником Николаем Глуховым, двусторонний контракт на два года с вратарем Даниилом Захаровым и двусторонний контракт на три сезона с защитником Матвеем Кривоножкиным.

В сезоне-2022/23 28-летний Глухов выступал за «Ладу» в ВХЛ. В 50 матчах регулярного чемпионата на его счету 19 (10+9) очков. В 7 играх плей-офф он набрал 2 (1+1) балла.

16-летний Кривоножкин в сезоне-2022/23 выступал за «Ладью» (МХЛ). В 50 матчах он набрал 6 (2+4) очков. 20-летний Захаров провел 22 матча за молодежную команды, отражая в среднем 92,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2,8.