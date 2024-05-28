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Сегодня, 17:44

«Лада» представила тренерский штаб команды на сезон-2024/25

Алина Савинова
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«Лада» объявила тренерский штаб на следующий сезон ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Руководить тольяттинской командой продолжит Олег Браташ. Он возглавляет автозаводцев с 2023 года. Как сообщает пресс-служба «Лады», помогать ему будут шесть специалистов, пять из которых работали в штабе клуба ранее.

Тренерский штаб «Лады» на сезон-2024/2025:

Главный тренер — Олег Браташ

Старший тренер — Павел Зубов

Тренер — Максим Семенов

Тренер вратарей — Алексей Семенов

Тренер по физической подготовке — Валерий Балабанов

Тренер по развитию игроков — Яков Рачинский

Видеотренер — Артур Сиразиев

В сезоне-2023/24 «Лада» заняла седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда уступила омскому «Авангарду» со счетом 1-4 в серии.

Источник: https://t.me/hc_lada/6137
Хоккей
ХК Лада
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