«Лада» представила тренерский штаб команды на сезон-2024/25

Сегодня, 17:44
«Лада» объявила тренерский штаб на следующий сезон ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
Руководить тольяттинской командой продолжит Олег Браташ. Он возглавляет автозаводцев с 2023 года. Как сообщает пресс-служба «Лады», помогать ему будут шесть специалистов, пять из которых работали в штабе клуба ранее.
Тренерский штаб «Лады» на сезон-2024/2025:
Главный тренер — Олег Браташ
Старший тренер — Павел Зубов
Тренер — Максим Семенов
Тренер вратарей — Алексей Семенов
Тренер по физической подготовке — Валерий Балабанов
Тренер по развитию игроков — Яков Рачинский
Видеотренер — Артур Сиразиев
В сезоне-2023/24 «Лада» заняла седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда уступила омскому «Авангарду» со счетом 1-4 в серии.