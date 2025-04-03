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3 апреля, 16:10

«Лада» продлила контракт с Кугрышевым на один сезон

Сергей Ярошенко
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Нападающий Дмитрий Кугрышев продил контракт с «Ладой», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Отмечается, что новый односторонний контракт рассчитан на один сезон.

35-летний хоккеист выступает за «Ладу» с 2023 года. В этом сезоне на его счету 65 матчей, в которых он забросил 13 шайб и отдал 21 результативную передачу.

Ранее в КХЛ Кугрышев выступил за ЦСКА, с которым в 2016 году дошел до финала Кубка Гагарина, а также за «Сибирь, «Авангард», «Салават Юлаев», «Спартак» и «Витязь».

Источник: Telegram-канал «Лады»
Дмитрий Кугрышев
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
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