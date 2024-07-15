«Лада» продлила контракт с защитником Семиным

«Лада» объявила о продлении контракта с 26-летним защитником Владиславом Семиным до окончания сезона-2025/26.

В прошлом сезоне Семин провел 64 матча за тольяттинскую команду во всех турнирах, в которых забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. В плей-офф КХЛ хоккеист принял участие в пяти встречах, отметившись тремя голевыми передачами.

«Лада» заняла седьмое место в таблице регулярного чемпионата Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда уступила омскому «Авангарду» (1-4 в серии).