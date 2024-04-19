«Лада» продлила контракты с нападающими Фисенко и Кугрышевым

«Лада» продлила контракты с нападающими Михаилом Фисенко и Дмитрием Кугрышевым, сообщает пресс-служба команды.

Оба хоккеиста подписали соглашение до конца сезона-2024/25.

В прошедшем ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 33-летний Фисенко провел 58 матчей, в которых набрал 15 (3+12) очков. В Кубке Гагарина у него 0 очков в 5 матчах.

34-летний Кугрышев сыграл 67 матчей в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ и набрал 32 (13+19) очка. Также форвард принял участие в 5 встречах Кубка Гагарина и записал на свой счет 2 (0+2) очка.