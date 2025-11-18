«Лада» расторгла контракт с форвардом Шумаковым

«Лада» объявила об уходе нападающего Сергея Шумакова.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Шумаков пропустил сезон-2024/25. В сезоне-2023/24 он набрал 27 (15+12) очков в 53 матчах за «Ладу» в FONBET чемпионата КХЛ. В этом сезоне на его счету 3 матча.

В КХЛ 33-летний Шумаков также играл за «Сибирь», ЦСКА, «Авангард», «Трактор», минское «Динамо» и «Автомобилист». Он провел в лиге 597 матчей с учетом плей-офф и набрал 317 (154+163) очков.

После 27 матчей «Лада» набрала 21 очко и занимает 10-е место в таблице Западной конференции.