«Лада» расторгла контракт с защитником Онишко

«Лада» рассталась с защитником Артемом Онишко, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Контракт с 23-летним защитником расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Онишко выступал за «Ладу» с начала предыдущего сезона, сыграв в общей сложности 12 матчей еще в рамках ВХЛ. Перед сезоном-2023/24 он был командирован в ЦСК ВВС, за который провел 44 игры и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «-6».

Также «Ладу» покинули нападающие Алексей Васильков и Донат Стальнов в связи с окончанием срока аренды. Оба игрока вернулись в «Сочи».

19-летний Васильков в минувшем сезоне провел 27 игр за «Ладу» и отметился заброшенной шайбой. На счету 20-летнего Стальнова 11 (4+7) баллов в 41 матче.