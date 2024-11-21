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Сегодня, 16:45

«Лада» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Лада» и «Салават Юлаев» проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 21 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Лада», Telegram
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Матч «Лада» — «Салават Юлаев» пройдет в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 21 ноября. Начало встречи на «Лада Арене» в Тольятти — в 18.00 по московскому времени.

Игру «Лада» — «Салават Юлаев» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также матч можно посмотреть на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги. Для жителей Уфы трансляция доступна на местном телеканале «БСТ» (эфир начнется в 19.50 по местному времени).

Ключевые события и результат игры «Лада» — «Салават Юлаев» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Лада» набрала 24 очка после 26 матчей, у «Салавата Юлаева» — 34 очка в 25 играх.

Во вторник тольяттинцы проиграли ЦСКА (1:4) и продлили свою серию без побед до четырех матчей. Уфимцы в предыдущей встрече регулярки уступили обладателю Кубка Гагарина «Металлургу» (2:3 ОТ).

Матч «Лада» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Лада
ХК Салават Юлаев

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