Хет-трик Хмелевского помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Ладу»

Сегодня, 20:12
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.
Победу уфимской команде принесли хет-трик Александра Хмелевского, а также заброшенные шайбы Алексея Пустозерова и Вячеслава Лещенко. У тольяттинского клуба дубль оформил Трой Джозефс.
После этой игры «Салават Юлаев» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 4 очка. «Лада» занимает последнее, 12-е, место (0).
9 сентября тольяттинская команда сыграет против «Амура», а клуб из Уфы 11 числа встретится с «Металлургом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Голы: Хмелевский — 2 (Науменков), 10:22 — 0:1. Хмелевский — 3 (Шмелев, Василевский), 37:05 — 0:2. Джозефс — 1 (Космачук), 47:26 — 1:2. Хмелевский — 4 (Панин), 48:09 — 1:3. Пустозеров — 1 (Гуськов, Дроздов), 49:18 — 1:4. В. Лещенко — 1 (Ефремов), 51:11 — 1:5. Джозефс — 2 (бол., Минеев), 54:21 — 2:5.
Вратари: Трушков — Ежов.
Штраф: 10 — 14.
Броски: 16 (3+3+10) — 21 (5+11+5).
Судьи: Бондарь, Лаврентьев.
6 сентября. Тольятти. Лада Арена.
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|0
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|2
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|0
|3
|0
|6.09
|18:00
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Лада – Сал. Юлаев
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|19:00
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Витязь – Адмирал
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|6.09
|19:00
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Локомотив – Трактор
|3 : 2 ОТ
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Нефтехимик – Северсталь
|3 : 5
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Ак Барс – Сочи
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