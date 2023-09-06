Хет-трик Хмелевского помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Ладу»

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

Победу уфимской команде принесли хет-трик Александра Хмелевского, а также заброшенные шайбы Алексея Пустозерова и Вячеслава Лещенко. У тольяттинского клуба дубль оформил Трой Джозефс.

После этой игры «Салават Юлаев» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 4 очка. «Лада» занимает последнее, 12-е, место (0).

9 сентября тольяттинская команда сыграет против «Амура», а клуб из Уфы 11 числа встретится с «Металлургом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Голы: Хмелевский — 2 (Науменков), 10:22 — 0:1. Хмелевский — 3 (Шмелев, Василевский), 37:05 — 0:2. Джозефс — 1 (Космачук), 47:26 — 1:2. Хмелевский — 4 (Панин), 48:09 — 1:3. Пустозеров — 1 (Гуськов, Дроздов), 49:18 — 1:4. В. Лещенко — 1 (Ефремов), 51:11 — 1:5. Джозефс — 2 (бол., Минеев), 54:21 — 2:5.

Вратари: Трушков — Ежов.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 16 (3+3+10) — 21 (5+11+5).

Судьи: Бондарь, Лаврентьев.

6 сентября. Тольятти. Лада Арена.