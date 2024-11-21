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Сегодня, 22:19

«Лада» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Салават Юлаев

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