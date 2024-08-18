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Сегодня, 13:45

«Лада» — сборная Казахстана: смотреть трансляцию матча Кубка президента Республики Казахстан

Сборная Казахстана и «Лада» сыграют в финале Кубка Президента Казахстана 18 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК &amp;quot;Лада&amp;quot;.
Фото ХК &quot;Барыс&quot;
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Сборная Казахстана и «Лада» сыграют в финале Кубка Президента Казахстана в воскресенье, 18 августа. Игра пройдет в ледовом дворце «Барыс Арена» в Астане. Начало — в 15.00 по московскому времени (в 17:00 по Астане).

Прямые трансляции всех матчей запланированы на телеканалах Qazsport (для жителей Казахстана) и KHL Prime. Также все игры будут транслироваться в прямом эфире YouTube-канала ХК «Барыс» — BARYS TV.

По итогам трех матчей «Лада» набрала 6 очков, сборная Казахстана — 4, у «Барыса» в активе 3 очка, а «Амур» проиграл все встречи и не набрал баллов.

В рамках турнира команды сначала сыграли по круговой системе, а затем проводят решающие поединки для определения итоговых мест. «Барыс» и «Амур» сыграли в матче за третье место.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
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