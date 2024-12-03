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Сегодня, 16:30

«Лада» — «Северсталь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Лада» и «Северсталь» сыграют в чемпионате КХЛ 3 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Лада», Telegram
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«Лада» и «Северсталь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 3 декабря. Матч пройдет на льду «Лада Арены» в Тольятти. Начало — в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги.

Ключевые события и результат игры «Лада» — «Северсталь» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 «Лада» провела 30 матчей и набрала 29 очков, предыдущим соперником тольяттинцев стал «Куньлунь» (2:1). У «Северстали» — 36 очков в 31 матче, в воскресенье череповчане обыграли «Авангард» (4:2).

Матч «Лада» — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Лада
ХК Северсталь
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