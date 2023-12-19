«Сибирь» в овертайме победила «Ладу»

«Сибирь» на выезде обыграла «Ладу» в овертайме матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.

В основное время шайбы забросили Остап Сафин («Лада») и Максим Сушко («Сибирь»). Победный гол в овертайме забил Георгий Белоусов.

«Сибирь» набрала 45 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 51 очком — на 4-й строчке таблицы «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Сафин — 11 (Кугрышев, Джозефс), 22:08 — 1:0. Сушко — 2 (Белоусов, Бутузов), 25:26 — 1:1. Белоусов — 4 (Бек), 60:27 — 1:2.

Вратари: Подъяпольский — Красоткин.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 15 (6+5+4+0) — 24 (8+6+9+1).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

19 декабря. Тольятти. Лада Арена.