«Лада» в овертайме обыграла «Сибирь»

9 октября, 20:22
«Лада» на своем льду одержала победу над «Сибирью» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.
У хозяев в основное время голы забили Трой Джозефс, Михаил Фисенко и Зият Пайгин. Остап Сафин отметился двумя результативными передачами. За гостей шайбы забросили Владислав Кара, Владимир Бутузов и Сергей Широков. Во втором периоде Широков не сумел реализовать штрафной бросок в ворота «Лады».
В овертайме отличился форвард тольяттинской команды Никита Попугаев.
«Сибирь» с 16 очками после 14 игр располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции. «Лада» (12) после этого матча поднялась на девятую позицию.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Кара — 4 (Пьянов), 1:49 — 0:1. Джозефс — 2 (Коромыслов, Сафин), 18:27 — 1:1. Бутузов — 7 (Мерфи), 31:27 — 1:2. Фисенко — 1 (Кугрышев), 33:32 — 2:2. Широков — 7, 36:47 — 2:3. Пайгин — 1 (Сафин), 45:17 — 3:3. Попугаев — 5 (Михайлов), 62:33 — 4:3.
Нереализованный буллит: Широков (Сибирь), 35:12 (Вратарь).
Вратари: Подъяпольский (62:27) — Красоткин.
Штраф: 0 — 8.
Броски: 33 (9+12+11+1) — 27 (8+7+9+3).
Судьи: Лаврентьев, Прокуратов.
9 октября. Тольятти. Лада Арена.
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|П
|О
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|Трактор
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|4
|20
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Сибирь
|14
|8
|6
|17
|4
|Нефтехимик
|14
|7
|7
|17
|5
|Ак Барс
|12
|8
|4
|16
|6
|Металлург Мг
|15
|7
|8
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|14
|5
|9
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
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Мерфи Тревор
Сибирь
|14
|17
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|14
|16
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Абрамов Виталий
ЦСКА
|14
|15
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|14
|14
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Ливо Джош
Салават Юлаев
|10
|14
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Шабанов Максим
Трактор
|13
|14
|И
|П
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Мерфи Тревор
Сибирь
|14
|14
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|14
|12
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Петан Ник
Ак Барс
|11
|11
|
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Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|14
|11
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|14
|11