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Сегодня, 17:00

«Лада» — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция игры КХЛ «Лада» — «Сибирь» в Кинопоиске начнется в 17.50 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Трой Джозефс.
Трой Джозефс.
Фото ХК «Лада»
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«Лада» во вторник, 19 декабря, встретится в Тольятти с «Сибирью» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра пройдет на территории комплекса «Лада Арена». Начало — в 18.00 по московскому времени.

Зрители смогут увидеть видеотрансляцию встречи «Лада» — «Сибирь» по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Она начнется в 17.50 мск. В прямом эфире матч также покажут на официальном сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями игры «Лада» — «Сибирь» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Лада» под руководством тренера Олега Браташа набрала 50 очков, занимая четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 43 баллами находится на восьмой строчке на «Востоке».

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Сибирь
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