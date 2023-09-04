«Лада» и СКА в понедельник, 4 сентября, проведут второй матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Клуб из Тольятти примет команду из Санкт-Петербурга на льду «Лады-Арены», начало игры — в 18:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча «Лада» — СКА можно смотреть на сайте КХЛ (в разделе Видео) и на платформе Кинопоиск (по подписке). Старт прямой трансляции — в 17:50 по московскому времени.

Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть бесплатную телетрансляцию игры СКА в Тольятти на канале «78». Эфир начнется в 17:45 по местному времени.

Формальные события матча «Лада» — СКА будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Лада» начала регулярный чемпионат КХЛ с поражения от «Трактора». Тольяттинцы 2 сентября на домашней площадке уступили со счетом 1:2, при этом по ходу встречи команда Олега Браташа вела 1:0.

СКА 2 сентября одержал волевую победу в Москве над «Динамо» — игра завершилась со счетом 2:1. Звездный новичок петербуржцев Алекс Гальченюк отметился результативной передачей.