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Сегодня, 16:30

«Лада» — СКА: прямая трансляция матча КХЛ

«Лада» и СКА сыграют в матче регулярного чемпионата КХЛ
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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«Лада» и СКА в понедельник, 4 сентября, проведут второй матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Клуб из Тольятти примет команду из Санкт-Петербурга на льду «Лады-Арены», начало игры — в 18:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча «Лада» — СКА можно смотреть на сайте КХЛ (в разделе Видео) и на платформе Кинопоиск (по подписке). Старт прямой трансляции — в 17:50 по московскому времени.

Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть бесплатную телетрансляцию игры СКА в Тольятти на канале «78». Эфир начнется в 17:45 по местному времени.

Формальные события матча «Лада» — СКА будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Лада» начала регулярный чемпионат КХЛ с поражения от «Трактора». Тольяттинцы 2 сентября на домашней площадке уступили со счетом 1:2, при этом по ходу встречи команда Олега Браташа вела 1:0.

СКА 2 сентября одержал волевую победу в Москве над «Динамо» — игра завершилась со счетом 2:1. Звездный новичок петербуржцев Алекс Гальченюк отметился результативной передачей.

КХЛ
ХК Лада
ХК СКА
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Западная конференция И В П О
1 Северсталь 1 1 0 2
2 Торпедо 1 1 0 2
3 Куньлунь 1 1 0 2
4 СКА 1 1 0 2
5 ЦСКА 2 1 1 2
6 Динамо Мн 1 1 0 2
7 Спартак 1 0 1 0
8 Динамо 1 0 1 0
9 Витязь 1 0 1 0
10 Сочи 1 0 1 0
11 Локомотив 1 0 1 0
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 1 1 0 2
2 Амур 1 1 0 2
3 Сал. Юлаев 1 1 0 2
4 Авангард 1 1 0 2
5 Трактор 1 1 0 2
6 Автомобилист 1 1 0 2
7 Нефтехимик 1 0 1 1
8 Металлург Мг 1 0 1 1
9 Барыс 1 0 1 0
10 Сибирь 1 0 1 0
11 Лада 1 0 1 0
12 Адмирал 1 0 1 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
4.09 16:30
Барыс – Сибирь
 - : -
4.09 17:00
Автомобилист – Сал. Юлаев
 - : -
4.09 18:00
Лада – СКА
 - : -
4.09 19:00
Витязь – Динамо Мн
 - : -
4.09 19:30
Куньлунь – Сочи
 - : -
4.09 19:30
Спартак – Северсталь
 - : -
4.09 19:30
Динамо – Амур
 - : -
4.09 19:30
Ак Барс – Трактор
 - : -
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