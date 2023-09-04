СКА обыграл «Ладу», одержав вторую подряд победу в КХЛ

Сегодня, 20:11
СКА на выезде одержал победу над «Ладой» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.
Победу гостям принесли шайбы Брендэна Лайпсика, Ивана Зинченко и Владимира Алистрова.
СКА одержал вторую победу подряд в КХЛ и вышел на первое место в Западной конференции. Тольяттинцы замыкают турнирную таблицу Восточной конференции.
В следующем матче СКА в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо». Игра пройдет 6 сентября. «Лада» в этот же день на домашнем льду встретится с «Салаватом Юлаевым».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Голы: Лайпсик — 1 (Алистров), 22:34 — 0:1. Зинченко — 1 (мен., Алистров), 24:47 — 0:2. Алистров — 1 (Лайпсик, Никишин), 26:58 — 0:3.
Вратари: Подъяпольский (Трушков, 40:00) — Иванов.
Штраф: 16 — 16.
Броски: 30 (10+6+14) — 27 (11+12+4).
Судьи: Гамалей, Сидоренко.
4 сентября. Тольятти. Лада Арена.
|4.09
|16:30
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Барыс – Сибирь
|4 : 5 ОТ
|4.09
|17:00
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Автомобилист – Сал. Юлаев
|2 : 1
|4.09
|18:00
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Лада – СКА
|0 : 3
|4.09
|19:00
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Витязь – Динамо Мн
|- : -
|4.09
|19:30
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Куньлунь – Сочи
|- : -
|4.09
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -
|4.09
|19:30
|
Динамо – Амур
|- : -
|4.09
|19:30
|
Ак Барс – Трактор
|- : -