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ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости

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Сегодня, 16:45

СКА победил «Ладу», Хайруллин набрал два очка

Руслан Минаев
Игроки СКА.
Фото ХК СКА
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СКА на выезде победил «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей шайбы забросили Михаил Воробьев, Арсений Грицюк и Марат Хайруллин, на счету которого также результативная передача.. У хозяев гол забил Энтони Греко.

СКА одержал первую победу в этом сезоне КХЛ. 9 сентября команда сыграет на выезде с «Локомотивом».

«Лада» потерпела два поражения на старте сезона. 10 сентября команда примет московское «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Воробьев — 1 (Выдренков, Хайруллин), 6:20 — 0:1. Грицюк — 2 (Бардаков), 28:21 — 0:2. Греко — 1 (бол., Сафин, Семин), 58:29 — 1:2. Хайруллин — 1 (п.в., Зыков), 59:16 — 1:3.

Вратари: Подъяпольский (58:32 — 58:47, 59:05 — 59:16) — Плешков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (7+12+13) — 22 (8+12+2).

Судьи: Дударов, Юдаков.

7 сентября. Тольятти. Лада Арена.

Источник: Таблица КХЛ
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