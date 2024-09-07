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Сегодня, 12:30

«Лада» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Лада» и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Лада» примет СКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 7 сентября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Лада-Арена» в Тольятти. Начало — 14.30 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию матча покажут канал «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ. Также смотреть встречу по платной подписке можно на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Кроме того, прямой эфир матча «Лада» — СКА пройдет на канале «78» для жителей Санкт-Петербурга.

Следить за ключевыми событиями встречи «Лада» — СКА можно в матч-центре на сайте «СЭ».

На старте нового сезона КХЛ «Лада» уступила «Локомотиву» со счетом 0:3, а СКА проиграл «Металлургу» — 4:5 ОТ.

В сезоне-2023/24 «Лада» вылетела в первом раунде плей-офф, СКА в розыгрыше Кубка Гагарина-2024 уступил Автомобилисту (1-4) в четвертьфинале.

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