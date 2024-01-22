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Сегодня, 20:32

«Сочи» в серии буллитов обыграл «Ладу»

Алина Савинова
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«Сочи» одержал победу над «Ладой» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

У клуба из Тольятти в основное время отличились Трой Джозефс, оформивший дубль, и Владислав Червоненко. За сочинскую команду голы забили Амир Гараев, Глеб Корягин и Михаил Криштоф. Победный буллит забросил Даниил Сероух.

«Лада» располагается на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков за 56 матчей. У «Сочи» 38 баллов после 54 игр и 11-я позиция в таблице «Запада».

Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Сочи» — 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Гараев — 9, 3:49 — 0:1. Джозефс — 18 (Кугрышев, Калабушкин), 11:00 — 1:1. Корягин — 2 (Тянулин, Хуснутдинов), 21:15 — 1:2. Криштоф — 7 (Попов), 46:03 — 1:3. Червоненко — 6 (Романов, Семин), 47:28 — 2:3. Джозефс — 19 (Солянников), 52:02 — 3:3.

Победный буллит: Сероух.

Вратари: Подъяпольский — Бердин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (13+12+8+0) — 20 (5+9+6+0).

Судьи: Кочетов, Шувалов.

22 января. Тольятти. Лада Арена

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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