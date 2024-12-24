«Лада» примет «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 24 декабря. Игра пройдет на «Лада Арене» в Тольятти, стартовое вбрасывание состоится в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция также будет доступна на канале «КХЛ».

Основные события игры «Лада» — «Сочи» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Предыдущая встреча команд состоялась в ноябре, тогда победу одержали сочинцы (3:2). «Лада» набрала 33 очка в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Сочи» замыкает турнирную таблицу Западной конференции, набрав 25 очков в 36 матчах. Перед этой игрой «Лада» победила «Авангард» (4:3), а «Сочи» уступил «Локомотиву» (1:3).