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Сегодня, 16:45

«Лада» — «Сочи»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Лада» примет «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Лада», Telegram
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«Лада» примет «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 24 декабря. Игра пройдет на «Лада Арене» в Тольятти, стартовое вбрасывание состоится в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция также будет доступна на канале «КХЛ».

Основные события игры «Лада» — «Сочи» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Предыдущая встреча команд состоялась в ноябре, тогда победу одержали сочинцы (3:2). «Лада» набрала 33 очка в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Сочи» замыкает турнирную таблицу Западной конференции, набрав 25 очков в 36 матчах. Перед этой игрой «Лада» победила «Авангард» (4:3), а «Сочи» уступил «Локомотиву» (1:3).

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