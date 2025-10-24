«Лада» и «Торпедо» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Лада» и «Торпедо» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 24 октября. Игра пройдет на «Лада Арене» в Тольятти, стартовое вбрасывание состоится в 17.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Лада» — «Торпедо» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

24 октября, 18:00. Лада Арена (Тольятти) Лада Торпедо

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа Кинопоиск и канал «НН 24».

«Лада» набрала 10 очков в 18 играх регулярного чемпионата КХЛ. «Торпедо» провело 20 игр и набрало 23 очка. В предыдущем матче сезона тольяттинцы проиграли минскому «Динамо» со счетом 0:4, а нижегородцы победили «Сочи» (3:1).

