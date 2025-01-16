Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:10

«Торпедо» на выезде победило «Ладу», у Линча дубль

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Торпедо» обыграло «Ладу» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

У клуба из Нижнего Новгорода дубль оформил Бобби Линч и еще одну шайбу забросил Василий Атанасов. У тольяттинской команды по голу забили Вадислав Семин и Данил Юртайкин, который всего набрал 2 (1+1) очка в этой игре. На счету Никиты Михайлова две результативные передачи.

«Торпедо» набрало 48 очков в 45 матчах и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Лады» 42 балла после 44 игр и девятая строчка на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы: Атанасов — 16 (Войнов, Воронин), 6:18 — 0:1. Юртайкин — 5 (Михайлов, Севостьянов), 12:38 — 1:1. Семин — 3 (Михайлов, Юртайкин), 21:37 — 2:1. Линч — 10 (бол., Абрамов, Чефанов), 44:15 — 2:2. Линч — 11 (Тертышный, Чефанов), 57:10 — 2:3.

Вратари: Трушков (58:17 — 58:27, 58:31) — Кульбаков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (4+15+5) — 26 (7+8+11).

Судьи: Белов, Морозов.

16 января. Тольятти. Лада Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Читайте также
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Украинские СМИ сообщили о бунте жителей Закарпатья против мобилизации
Российская самбистка и дзюдоистка Баранова умерла в возрасте 33 лет
СМИ узнали о санкционной стратегии команды Трампа для урегулирования на Украине
Сегодня
Вчера
Неделя