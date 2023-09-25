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Сегодня, 16:30

«Лада» — «Трактор»: прямая трансляция матча КХЛ

«Лада» сыграет с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 25 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Закари Фукале (ХК «Трактор»).
Фото ХК «Трактор»
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«Лада» сыграет с «Трактором» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 25 сентября, в понедельник. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Лада Арена» в Тольятти. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события «Лада» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ. Также игру можно посмотреть на официальном сайте КХЛ. За матчами регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 можно следить на сервисах Окко и Кинопоиск по платной подписке. Начало трансляции — 17.50 по московскому времени.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ». Начало телеэфира — 19.50 по местному времени.

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Трактор
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