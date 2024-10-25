«Трактор» победил «Ладу» в овертайме, тольяттинцы вели в счете до последней минуты 3-го периода

«Трактор» обыграл «Ладу» в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ — 2:1 от.

За тольяттинский клуб шайбу в первом периоде забросил Михаил Фисенко. За полминуты до финальной сирены счет сравнял игрок челябинцев Максим Шабанов, а гол Ильи Карпухина в овертайме принес победу гостям.

Челябинский клуб набрал 32 очка и лидирует в таблице Восточной конференции. «Лада» с 17 очками — на 9-й строчке.

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«Лада» (Тольятти) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Фисенко — 2 (Кугрышев, Березин), 19:21 — 1:0. Шабанов — 8, 59:31 — 1:1. Карпухин — 1 (Дер-Аргучинцев), 62:47 — 1:2.

Вратари: Подъяпольский — Мыльников (56:53 — 59:31).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 19 (5+9+5+0) — 31 (11+12+6+2).

Судьи: Метальников, Морозов.

25 октября. Тольятти. Лада Арена.