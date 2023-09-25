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Сегодня, 20:13

«Трактор» в овертайме победил «Ладу» в КХЛ

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Лады».
Фото ХК «Лада»
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«Лада» дома в овертайме проиграла «Трактору» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 0:1.

На 4-й минуте овертайма шайбу забросил Семен Дер-Аргучинцев.

«Лада» прервала серию из четырех побед подряд. «Трактор» впервые победил после трех поражений.

Тольяттинцы идут вторыми на «Востоке» после 11 матчей (14 очков). Челябинцы — шестые (12 очков после 11 игр).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Трактор» (Челябинск) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Дер-Аргучинцев — 4, 63:17 — 0:1.

Вратари: Подъяпольский — Фукале.

Штраф: 6 — 13.

Броски: 31 (7+7+8+9) — 26 (12+9+4+1).

Судьи: Раминг, Сергеев.

25 сентября. Тольятти. «Лада Арена». 5378 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Лада
ХК Трактор
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