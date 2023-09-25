«Трактор» в овертайме победил «Ладу» в КХЛ

Сегодня, 20:13
«Лада» дома в овертайме проиграла «Трактору» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 0:1.
На 4-й минуте овертайма шайбу забросил Семен Дер-Аргучинцев.
«Лада» прервала серию из четырех побед подряд. «Трактор» впервые победил после трех поражений.
Тольяттинцы идут вторыми на «Востоке» после 11 матчей (14 очков). Челябинцы — шестые (12 очков после 11 игр).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Трактор» (Челябинск) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Дер-Аргучинцев — 4, 63:17 — 0:1.
Вратари: Подъяпольский — Фукале.
Штраф: 6 — 13.
Броски: 31 (7+7+8+9) — 26 (12+9+4+1).
Судьи: Раминг, Сергеев.
25 сентября. Тольятти. «Лада Арена». 5378 зрителей.