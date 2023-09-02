«Лада» проиграла «Трактору» в первом матче после возвращения в КХЛ

Сегодня, 18:25
«Лада» проиграла «Трактору» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2. Встреча прошла на стадионе «Лада-Арена».
Единственный гол у хозяев забил форвард Никита Попугаев в первом периоде. За челябинский клуб в третьем периоде отметились Сергей Калинин и Антон Бурдасов.
«Лада» сыграла первый матч в КХЛ после возвращения. Команда не выступала в лиге с 2017 года.
Тольяттинский клуб следующий матч проведет 4 сентября против СКА, а «Трактор» в этот же день встретится с «Ак Барсом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы: Попугаев — 1, 3:37 — 1:0. Калинин — 1 (бол., Кравцов, Дер-Аргучинцев), 43:41 — 1:1. Бурдасов — 1 (Калинин), 45:43 — 1:2.
Вратари: Подъяпольский (58:40) — Фукале.
Штраф: 16 — 18.
Броски: 32 (8+11+13) — 19 (5+8+6).
Судьи: Васильев, Кочетов.
2 сентября. Тольятти. Лада Арена.
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