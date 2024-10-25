«Лада» сыграет с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 25 октября

«Лада» сыграет с «Трактором» в FONBET Чемпионате КХЛ в пятницу, 25 октября. Игра пройдет в ледовом дворце спорта «Лада Арена» в Тольятти и начнется в 18.00 по московскому времени.

Трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке). Также следить за матчем в прямом эфире можно на официальном сайте КХЛ.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ» (начало эфира — в 19.50 по местному времени).

Ключевые события встречи «Лада» — «Трактор» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Команда из Тольятти набрала 16 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции, челябинский клуб с 30 очками идет первым.

Матч «Лада» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.