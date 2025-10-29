«Лада» усилила состав Бурдасовым и Сетдиковым, а Лоуренса поместила в список отказов

«Лада» подписала контракты с нападающими Антоном Бурдасовым и Никитой Сетдиковым. Соглашения с хоккеистами будут действовать до конца сезона, сообщается на сайте КХЛ.

Форварды в прошлом сезоне выступали за «Барыс». Бурдасов в 53 матчах набрал 17 (12+5) очков, у Сетдикова 18 (9+9) очков в 51 игре.

Нападающий Джошуа Лоуренс оказался в списке отказов тольяттинцев. В 14 матчах он забросил одну шайбу и сделал одну передачу.

«Лада» с 12 очками располагается на предпоследней, 10-й позиции.