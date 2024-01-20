Сегодня, 19:12
«Лада» и «Витязь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Тольятти 20 января и завершилась победой хозяев — 2:1 Б.
Видео лучших моментов матча «Лада» — «Витязь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Лада» (65 очков) после 55 матчей поднялась на пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Витязь» (41) после 53 игр идет девятым на «Западе».
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».