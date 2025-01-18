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Сегодня, 14:45

«Лада» — «Витязь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Лада» и «Витязь» будут играть в регулярном чемпионате КХЛ 18 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Лада», Telegram
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Матч «Лада» — «Витязь» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в субботу, 18 января. Игра на льду «Лада-Арены» в Тольятти начнется в 16.00 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Лада» — «Витязь» в матч-центре «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Лада» провела 44 матча и набрала 42 очка, в предыдущей игре тольяттинцы уступили «Торпедо» (2:3). У «Витязя» — 44 игры и 39 очков, в среду «богатыри» выиграли в овертайме у «Сочи» (2:1 ОТ) и прервали серию из шести проигранных матчей подряд.

КХЛ
ХК Витязь
ХК Лада
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