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КХЛ

Сегодня, 15:10

«Ладе» для участия в чемпионате КХЛ из регионального бюджета выделили 750 миллионов рублей

Виктория Кравченко
«Ладе» для участия в чемпионате КХЛ из регионального бюджета выделили 750 миллионов рублей.
Фото ХК «Лада»
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Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская сообщила, что «Ладе» для участия в регулярном сезоне КХЛ из регионального бюджета выделено 750 млн рублей.

«Для участия «Лады» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/24 в адрес президента КХЛ Алексея Морозова направлено письмо о финансовых гарантиях, в котором сообщается, что из регионального бюджета клубу запланированы средства в объеме 750 млн рублей. Дополнительные финансовые гарантии, покрывающие в полном объеме требования о минимальном бюджете «Лады» для его участия в чемпионате КХЛ, будут обеспечены из внебюджетных источников», — цитирует Рогожинскую ТАСС.

1 ноября 2022 года «Лада» отправила официальную заявку на вступление в лигу. Ее рассмотрят на заседании совета директоров КХЛ в конце марта.

Источник: https://tass.ru/sport/17150765
ХК Лада
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