Ларионов: «У нас нет других планов, кроме как быть первыми»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов в интервью «СЭ» рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

— Какой результат для вас в следующем сезоне будет приемлемым?

— Нельзя загадывать. Мы идем по нарастающей для того, чтобы привлекать большую аудиторию болельщиков по всей стране, пробиваться, верить в процесс, который мы делаем. Но у нас нет других планов, кроме как быть первыми.

— Вы верите, что победа в Кубке Гагарина возможна с текущим составом?

— А ради чего мы работаем? Когда выходишь на помост, беговую дорожку или площадку, всегда есть задача победить. Нужно верить в то, что ты идешь правильной дорогой. Вместе с нашей большой армией поклонников будем этого добиваться.

— Как бороться с конкурентами, у которых зарплатные бюджеты вдвое больше?

— Мы не смотрим на бюджеты и что у других — мы смотрим на себя. Как мы двигаемся и идем поступательно к тому, чтобы команда была правильной и конкурентоспособной, играла с задором, с характером и мышлением. Это факторы, которые выливаются в тот результат, которого мы хотим достичь.

В минувшем сезоне «Торпедо» проиграло СКА в первом раунде плей-офф КХЛ.

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