Ларионов ел малину на пресс-конференции после матча с минским «Динамо»

Сегодня, 21:01
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оригинально начал пресс-конференцию после матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (5:2).
Он пришел на общение с журналистами с горстью малины, которую начал употреблять.
«Малина снимает стресс. Лучше, конечно, бокал хорошего красного вина. Но после игры сложно получить удовольствие от этого напитка, поэтому малина заменяет», — объяснил тренер.
В турнирной таблице КХЛ «Торпедо» занимает 3-е место в Западной конференции, набрав 21 очко в 15 матчах.