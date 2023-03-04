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Сегодня, 20:10

Ларионов критически высказался о судействе в матче с «Динамо»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов критически оценил работу судей во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина против «Динамо» (5:2).

— Я обратился к арбитрам с вопросом, почему они не свистнули проброс при первой шайбе «Динамо». Был же сильный выброс шайбы из чужой зоны. Они объяснили, что Сизов был рядом и должен был шайбу потрогать. Я думаю, что Алексей Анисимов из департамента судейства посмотрит и разберется. Если мы хотим честный плей-офф, то арбитры должны соответствовать уровню. В таких матчах хочется, чтобы игроки решали. На стадионы приходят люди с детьми и, когда они видят игрока в луже крови, то это отталкивает от хоккея, — сказал Ларионов.

«Торпедо» сравняло счет счет в серии с «Динамо» — 1-1. Следующая встреча состоится в Москве 6 марта.

ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
Кубок Гагарина
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