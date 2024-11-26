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Сегодня, 12:13

Ларионов-младший назвал факторы, позволившие «Торпедо» обыграть «Спартак»

Даниил Аршавский
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Нападающий «Торпедо» Игорь Ларионов-младший предположил, что встречи со СКА и ярославским «Локомотивом» позволили нижегородцам победить «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ (6:0).

«Мне кажется, мы последние игр пять очень неплохо играем. Мы поняли, что можем с лидерами играть хорошо и еще даже немного доминировать, это нам помогло», — цитирует Ларионова-младшего ТАСС.

3 декабря «Торпедо» на своем льду примет «Металлург». Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

Нижегородцы набрали 35 очков и идут 6-ми в Западной конференции КХЛ.

Источник: ТАСС
Игорь Ларионов-младший
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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