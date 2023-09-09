Ларионов назвал Орлова героем победного матча с минским «Динамо»

Сегодня, 03:09
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над минским «Динамо» (6:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Непростая игра, которая изобиловала большим количеством брака. Через такие матчи надо проходить, и мы рады, что команда нашла в себе силы вернуться к своему стилю. Мы стали разнообразнее при выходе из зоны. Стали использовать наши фланги, где у соперника появились бреши из-за их усталости. Может быть, те моменты, которые мы создавали и были спонтанные, но голы есть голы, и они считаются все. Мы рады, что наши молодые игроки набирают свои первые очки в КХЛ. Никита Артамонов заработал первое очко, Антон Силаев еще два набрал сегодня. Но дело не в очках, а в том, что они важная часть коллектива и правильно развиваются. При этом сегодня было много того, что мне не понравилось в игре Силаева. Но это характерно для молодых игроков. Мы пытаемся скорректировать игру наших молодежи. Соперники смотрят видео и знают, чего ожидать от того или иного хоккеиста. И мы рады, что у нас каждый матч появляются люди, которые вносят свой вклад в успех. Мы пытаемся сделать наш коллектив непредсказуемым для соперников.
Сегодня два гола забил Михаил Орлов. Первый гол курьезный и вызывает улыбки, но он стал решающим. Михаил сегодня герой. Важно, что независимо от возраста, поддержав игрока добрым словом, он отвечает зрелой игрой. И Всевышний награждает таких людей такими голами. Умышленно перешли на игру в три тройки и пять защитников. Потому что, хоккей — это игра, которая не идет так, как ты хочешь. Необходимо делать некоторые вещи. Смена вратаря, пять защитников, три тройки. Смутить соперника и дать шанс ребятам приложить последние усилия. Мы бросили в бой людей, которые способны переломить игру», — цитирует пресс-служба КХЛ Ларионова.
«Торпедо» вышло на первую строчку в Западной конференции, набрав 6 очков. «Динамо» идет на 7-м месте (4 очка).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|2
|Куньлунь
|4
|3
|1
|6
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|4
|5
|СКА
|4
|2
|2
|4
|6
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|7
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|8
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|9
|Динамо
|3
|1
|2
|2
|10
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|11
|Витязь
|4
|1
|3
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|2
|Металлург Мг
|3
|2
|1
|5
|3
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|4
|Автомобилист
|3
|2
|1
|5
|5
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|6
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|7
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Амур
|3
|1
|2
|2
|10
|Барыс
|3
|0
|3
|2
|11
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|9.09
|13:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|9.09
|13:30
|
Сибирь – Автомобилист
|- : -
|9.09
|14:00
|
Авангард – Барыс
|- : -
|9.09
|16:30
|
Лада – Амур
|- : -
|9.09
|17:00
|
Витязь – Металлург Мг
|- : -