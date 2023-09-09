Ларионов назвал Орлова героем победного матча с минским «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над минским «Динамо» (6:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Непростая игра, которая изобиловала большим количеством брака. Через такие матчи надо проходить, и мы рады, что команда нашла в себе силы вернуться к своему стилю. Мы стали разнообразнее при выходе из зоны. Стали использовать наши фланги, где у соперника появились бреши из-за их усталости. Может быть, те моменты, которые мы создавали и были спонтанные, но голы есть голы, и они считаются все. Мы рады, что наши молодые игроки набирают свои первые очки в КХЛ. Никита Артамонов заработал первое очко, Антон Силаев еще два набрал сегодня. Но дело не в очках, а в том, что они важная часть коллектива и правильно развиваются. При этом сегодня было много того, что мне не понравилось в игре Силаева. Но это характерно для молодых игроков. Мы пытаемся скорректировать игру наших молодежи. Соперники смотрят видео и знают, чего ожидать от того или иного хоккеиста. И мы рады, что у нас каждый матч появляются люди, которые вносят свой вклад в успех. Мы пытаемся сделать наш коллектив непредсказуемым для соперников.

Сегодня два гола забил Михаил Орлов. Первый гол курьезный и вызывает улыбки, но он стал решающим. Михаил сегодня герой. Важно, что независимо от возраста, поддержав игрока добрым словом, он отвечает зрелой игрой. И Всевышний награждает таких людей такими голами. Умышленно перешли на игру в три тройки и пять защитников. Потому что, хоккей — это игра, которая не идет так, как ты хочешь. Необходимо делать некоторые вещи. Смена вратаря, пять защитников, три тройки. Смутить соперника и дать шанс ребятам приложить последние усилия. Мы бросили в бой людей, которые способны переломить игру», — цитирует пресс-служба КХЛ Ларионова.

«Торпедо» вышло на первую строчку в Западной конференции, набрав 6 очков. «Динамо» идет на 7-м месте (4 очка).