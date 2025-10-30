30 октября, 00:43
Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил, почему в составе команды отсутствует нападающий Николай Голдобин.
В среду, 29 октября, команда из Санкт-Петербурга победила «Сибирь» (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ. Голдобин пропустил вторую игру подряд.
— Когда ждать возвращение Зыкова и Голдобина?
— С Валькой я разговариваю каждый день, иногда по два раза. С его травмой нельзя форсировать события. Решили дать ему возможность полностью восстановиться, ориентировочно еще неделя. По Голдобину... Когда начнет правильно тренироваться, выкладываться, тогда будет играть. Пока недоволен его отношением к делу.
— Что конкретно вам не нравится в Голдобине?
— Мы не судим игрока по очкам. Очки — хорошая вещь, однако вклад в команду — это рабочая этика. Для меня было бы лучше, если бы было меньше очков, но больше рабочей этики, отдачи. Очки приходят, когда делаешь правильные вещи. У нас нет игроков, которые не отрабатывают в обороне, не борются за шайбу. Я не вижу его в составе только по этой причине. Талант без труда превращается в ничто. Хочу, чтобы парень это понял. Ему это все сказано открыто. Я хочу отдачи, зрители хотят видеть усилия. Однако судить по очкам — не мой стиль. Есть борьба за шайбу, есть желание. Представьте актера, который выходит на сцену и должен дать спектакль жизни. Вот этого не хватает. Это то, что отделяет суперзвезду от подмастерья. Это тяжелый труд, который нужно делать каждый день, когда не хочется.
Голдобин перешел в СКА летом 2025 года. Форвард провел 15 матчей за команду из Санкт-Петербурга и набрал 10 (3+7) очков.
(Екатерина Смирнова)
fell62
а труд без таланта , как там младшенький ?
30.10.2025
Бустег
это вы юморите?ничерта он не отрабатывает
30.10.2025
arman74
но сын-то отрабатывает в обороне , а Коля нет.. очки ж не главное
30.10.2025
Догада
Если очки приходят, когда делаешь правильные вещи, то это значит, что когда набираешь очки - правильные вещи уже сделал.
30.10.2025
МаратХ
Зато младший Ларионов регулярно выходит на лед
30.10.2025