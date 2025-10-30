Видео
30 октября, 00:43

Ларионов — о Голдобине: «Талант без труда превращается в ничто»

Николай Голдобин.
Фото Global Look Press

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил, почему в составе команды отсутствует нападающий Николай Голдобин.

В среду, 29 октября, команда из Санкт-Петербурга победила «Сибирь» (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ. Голдобин пропустил вторую игру подряд.

— Когда ждать возвращение Зыкова и Голдобина?

— С Валькой я разговариваю каждый день, иногда по два раза. С его травмой нельзя форсировать события. Решили дать ему возможность полностью восстановиться, ориентировочно еще неделя. По Голдобину... Когда начнет правильно тренироваться, выкладываться, тогда будет играть. Пока недоволен его отношением к делу.

— Что конкретно вам не нравится в Голдобине?

— Мы не судим игрока по очкам. Очки — хорошая вещь, однако вклад в команду — это рабочая этика. Для меня было бы лучше, если бы было меньше очков, но больше рабочей этики, отдачи. Очки приходят, когда делаешь правильные вещи. У нас нет игроков, которые не отрабатывают в обороне, не борются за шайбу. Я не вижу его в составе только по этой причине. Талант без труда превращается в ничто. Хочу, чтобы парень это понял. Ему это все сказано открыто. Я хочу отдачи, зрители хотят видеть усилия. Однако судить по очкам — не мой стиль. Есть борьба за шайбу, есть желание. Представьте актера, который выходит на сцену и должен дать спектакль жизни. Вот этого не хватает. Это то, что отделяет суперзвезду от подмастерья. Это тяжелый труд, который нужно делать каждый день, когда не хочется.

Голдобин перешел в СКА летом 2025 года. Форвард провел 15 матчей за команду из Санкт-Петербурга и набрал 10 (3+7) очков.

(Екатерина Смирнова)

5

  • fell62

    а труд без таланта , как там младшенький ?

    30.10.2025

  • Бустег

    это вы юморите?ничерта он не отрабатывает

    30.10.2025

  • arman74

    но сын-то отрабатывает в обороне , а Коля нет.. очки ж не главное

    30.10.2025

  • Догада

    Если очки приходят, когда делаешь правильные вещи, то это значит, что когда набираешь очки - правильные вещи уже сделал.

    30.10.2025

  • МаратХ

    Зато младший Ларионов регулярно выходит на лед

    30.10.2025

    Игорь Ларионов (хоккей)
    Николай Голдобин
    Хоккей
    ХК СКА
