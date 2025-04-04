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4 апреля, 23:22

Ларионов покинул пост главного тренера «Торпедо»

Камила Абдурахманова
Игорь Ларионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Хоккейный клуб «Торпедо» достиг договоренности о расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Ларионовым. О таком варианте ранее сообщал «СЭ».

«Игорь Николаевич внес значительный вклад в развитие хоккейного клуба «Торпедо», и мы искренне благодарим его за проделанную работу. Под его руководством команда сохранила и укрепила выбранный курс на атакующий стиль игры, свободу мышления на льду и доверие к молодым хоккеистам.

Решение о прекращении сотрудничества было взвешенным и непростым, оно было обоюдным. Мы с глубоким уважением относимся к тому пути, который команда прошла вместе с Игорем Ларионовым, и высоко ценим все, что было сделано за эти годы.

Хоккейный клуб «Торпедо» выражает искреннюю благодарность Игорю Николаевичу за проделанную работу и желает успехов, новых достижений и побед в дальнейшей профессиональной деятельности», — приводит слова генерального директора «Торпедо» Александра Харламова клубная пресс-служба.

64-летний Ларионов был тренером «Торпедо» с 2022 года. В текущем сезоне клуб из Нижнего Новгорода добрался до первого раунда плей-офф КХЛ, где уступил «Локомотиву» в четырех матчах. До работы в «Торпедо» Ларионов тренировал только сборные России разных возрастов.

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Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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