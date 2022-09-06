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6 сентября, 23:56

Ларионов после матча с «Амуром» рассказал о пользе правильного питания и показал прессе овощи

Иван Шитик
Корреспондент
Пресс-конференция Игоря Ларионова.
Пресс-конференция Игоря Ларионова.
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оригинально выступил на пресс-конференции после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (6:1).

Он принес с собой контейнер с овощами и подробно рассказал о пользу здорового питания.

Пресс-конференция Игоря Ларионова.
Пресс-конференция Игоря Ларионова.
 

«В одном из сообщений мне прислали вопрос: «Чем вы кормите игроков, что они так быстро бегают?» Поэтому я сегодня принес показать, в чем разница.

Это те детали игры, которые очень важны. Не только тренировки, не только лед, не только зал, но и питание. «Зеленый» вектор (в руках у Игоря Ларионова был контейнер с нарезанными овощами и зеленью — прим. «СЭ») переходит в то движение, которые мы видим. Мы меняем культуру игры, культуру отдыха, распорядка и отношения к внешнему миру», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

ХК Амур
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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