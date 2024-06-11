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Сегодня, 15:11

Ларионов — о подписании Филлипса: «Мы взяли защитника, который займет важную нишу в «Торпедо»

Алина Савинова
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал подписание канадского защитника Маркуса Филлипса.

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один год. В прошлом сезоне Филлипс провел 38 матчей и набрал 16 (5+11) очков за венгерский клуб «Секешфехервар».

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«Мы взяли защитника, который займет очень важную нишу в нашей команде. Он прошел хорошую школу в Северной Америке, поиграл в Европе. Маркус — парень с хорошим потенциалом. И по человеческим качествам то, что нам нужно!» — приводит пресс-служба нижегородского клуба слова Ларионова.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» заняло седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина нижегородцы уступили СКА со счетом 1-4.

Источник: https://t.me/torpedonn/11306
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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