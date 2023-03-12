0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:35

Ларионов о выходе «Торпедо» во второй раунд плей-офф КХЛ: «Хочу поблагодарить «Динамо» за честный мужской хоккей»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Telegram Дзен

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1 ОТ) в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Благодаря этой победе клуб из Нижнего Новгорода вышел во второй раунд плей-офф.

— Хочу поздравить ребят с очень важной победой в их хоккейной карьере. Хочу поблагодарить «Динамо» за честный мужской хоккей. Так складывается жизнь, что наша команда, которая начала свой путь в июле, вышла во второй раунд. Нужно сказать добрый слова нашим тренерам по ОФП, которые весь год оказываются за кулисами театра. Их работа не видна обычному человеку. Здесь сыграл фактор дозирования игрового времени, дозирования тренировок на льду. Они работали, чтобы каждый игрок был подготовлен, свеж и выдавал свои лучшие матчи. Потому что мы никогда не будем искать оправдания в усталости.

Соперник «Торпедо» по второму раунду плей-офф определится после перепосева сетки Западной конференции.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
Кубок Гагарина
1
Обсудить
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
Ларионов заявил, что цель «Торпедо» выиграть Кубок Гагарина
Ларионов вынес «Динамо»! Яркий хоккей «Торпедо» актуален и в плей-офф
Каменский объяснил причины вылета «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ
Кудашов: «Хочу поблагодарить «Торпедо» за эту серию. Она держала всех в напряжении»
Плющев объяснил, за счет чего «Торпедо» победило «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ
Это просто невероятно! «Северсталь» не сдалась грозному ЦСКА даже после 3:9
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каменский объяснил причины вылета «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ

Ларионов заявил, что цель «Торпедо» выиграть Кубок Гагарина