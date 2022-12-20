Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:10

Ларионов: «Трудно сказать, что «Торпедо» обыграло «Северсталь» на фарте»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы преодолели сложное начало матча, когда пропустили первый гол. Потом сумели сравнять счет и в овертайме добиться победы. Как правило, после небольшого перерыва лучше начинать на выезде. Необходимо почувствовать игровой нерв, ритм. В этом причина того, что мы в начале игры не показали свой хоккей. Сегодня была доля простоты в исполнении наших ребят. Во время перерыва, по объективным причинам, мы собрались полным игровым составом только позавчера. Поэтому, возможно качество игры сегодня было не очень хорошее, но важно было начать с положительного результата, который нас устроил.
Для игроков, которые раньше выступали за команду соперника, такие матчи особенные. Антон Сизов играл в «Северстали» и у него сегодня были свои мотивы доказать бывшей команде, что он хороший игрок. Он сыграл в своей манере. Шесть силовых приемов во втором периоде дали нам ту долю преимущества, которую мы хотели. Было заметно, что к концу второго периода защитники «Северстали» стали уставать из-за большого давления на них. Давления не только клюшкой, но и телом. Говорить о том, что мы сегодня выиграли на фарте трудно. Оба матча с «Северсталью» получились трудными и примерно одинаковыми. Нам предстоит еще четыре игры с ними в регулярном чемпионате. Не хочется все козыри выкладывать сейчас. Давайте оставим что-то на концовку этой серии», — приводит официальный сайт КХЛ слова Ларионова.

«Торпедо» одержало вторую победу подряд и занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 51 очком в 40 матчах. «Северсталь» идет на девятой строчке с 38 очками в 40 играх.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/19/506962.html
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
1
0
Читайте также
Пирс Морган: «Вопросы о величайшем футболисте в истории сняты. Это Роналду»
«Конечно, Диего сейчас улыбается». Пеле поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022
Путин заявил о подготовке летчиков Белоруссии для самолетов с ядерным оружием
Лавров заявил об участии РФ в расследовании теракта в ЦАР
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В СКА рассказали, как Мичков отнесся к аренде в «Сочи»

Разин назвал причины поражения «Северстали» от «Торпедо»